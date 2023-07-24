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Девять человек пострадали при взрыве на военной базе на Тайване

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Фото: cna.com.tw
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По меньшей мере девять человек получили ранения в результате взрыва на военной базе на северо-востоке Тайваня. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщило Центральное информационное агентство острова.

Инцидент произошел на военной базе «Сянфэн» возле города Цзилун. По данным агентства, при проверке боеприпасов в арсенале базы произошла детонация 120-мм минометного снаряда. В результате состояние двух из девяти раненных оценивается как тяжелое. Все пострадавшие госпитализированы.

Как уточнило оборонное ведомство страны, потерпевшие являются военнослужащими.

Для установления причин взрыва создана специальная комиссия.

Ранее, 22 июля, заминированный автомобиль взорвался около военной базы Наранхитос на северо-востоке Колумбии. В результате погибли два человека, пострадали четверо военнослужащих. В настоящий момент их состояние стабильно.

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