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Два человека погибли в результате теракта у военной базы в Колумбии

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Фото: twitter.com/Enrique_GomezM
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Заминированный автомобиль взорвался около военной базы Наранхитос на северо-востоке Колумбии. Об этом 22 июля сообщил губернатор колумбийского департамента Араука Уилингтон Родригес Бенавидес.

«Машина со взрывчаткой, выезжающая из муниципалитета Таме в направлении Сан-Сальвадора, взорвалась, не доезжая до военной базы Наранхитос», — заявил чиновник в Twitter-аккаунте управления региона.

Как отметил Бенавидес, в результате взрыва погибли два человека, которые находились в машине, также пострадали четверо военнослужащих. В настоящий момент их состояние стабильно.

В свою очередь, колумбийское издание Semana сообщило, что злоумышленники намеревались взорвать машину на территории военной базы, но взрыв произошел раньше времени.

Президент Колумбии Густаво Петро поручил найти организаторов теракта. Ответственность за взрыв пока никто не взял.

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Ранее, 8 июля, двое сотрудников полиции погибли в результате теракта в полицейском участке в Захедане. Напали четверо террористов, все они были ликвидированы.

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