Двое правоохранителей погибли после нападения неизвестных на участок полиции в Иране

Двое сотрудников полиции погибли в результате теракта в полицейском участке в столице провинции Систан-Белуджистан Захедане на юго-востоке Ирана. Об этом 8 июля сообщило агентство IRNA.

Как следует из заявления местного отделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), полицейские погибли во время атаки четырех террористов. Все злоумышленники были ликвидированы.

По предварительной информации, террористы стали забрасывать полицейский участок гранатами, после чего попытались проникнуть в здание.

Заместитель губернатора провинции по вопросам безопасности Али Реза Мархамати сообщил, что атака произошла в 07:15 по местному времени (06:15 мск).

Нападавшие были нейтрализованы еще до входа в полицейский участок, добавил он.

В октябре 2022 года террористы напали на мавзолей Шах-Черах в Ширазе. Вооруженные злоумышленники устроили беспорядочную стрельбу в храме во время вечерней молитвы. Тогда погибли как минимум 13 человек. Террорист скончался в одной из больниц Шираза.