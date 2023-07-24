Главный фольклорный фестиваль страны «Русское поле» состоится 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Коломенское»

Посетителей «Коломенского» ждут выставка региональных дизайнеров, демонстрация авторских коллекций одежды и фотоконкурс, также можно будет увидеть уникальный кокошник невероятных размеров, созданный специально для фестиваля.

Главный фольклорный фестиваль страны «Русское поле», который состоится 19 и 20 августа в музее-заповеднике «Коломенское», обещает удивить гостей не только уникальной атмосферой и интересными развлечениями, но и масштабной программой, посвященной моде.

Центром внимания на «Русском поле» станет демонстрация авторских коллекций одежды. Показы будут проходить как в первый, так и во второй день фестиваля на тематической площадке «Модный ряд». Именно здесь 52 дизайнера из 30 регионов России сразятся за победу в самой стильной номинации «Русского поля» — «Лучшая коллекция одежды». Каждый дизайнер представит свое видение моды, отражающей национальный колорит и индивидуальность его региона.

Также будет открыта выставка-продажа изделий дизайнеров, где посетители смогут приобрести уникальные предметы одежды и аксессуары, созданные мастерами из разных уголков страны. Особое место на модной площадке займет выставка коллекции этнографических костюмов середины XIX — начала XX века Сергея Глебушкина, демонстрирующих богатое наследие и традиции народов России.

В этом году оргкомитет «Русского поля» приглашает всех гостей добавить немного национального колорита в свой образ и дополнить его кокошником! Эта необычная задумка родилась благодаря выставке «Кокошник. Традиции красоты», которая прошла этим летом в музее-заповеднике «Коломенское». Выставка вызвала огромный интерес у посетителей, представив русские праздничные и повседневные, женские и девичьи головные уборы середины XVIII — конца XIX века. Организаторы фестиваля надеются, что посетители поддержат идею сделать любимый фольклорный праздник еще наряднее. Самые оригинальные образы с кокошником будут отмечены призами. Чтобы принять участие в творческом соревновании, нужно сделать фотографию в кокошнике на фестивале и выложить в социальной сети Вконтакте с хэштегом #РусскоеПолеМосква.

Кроме того, в настоящее время известным дизайнером головных уборов Светланой Кварта и декоратором Кирой Москвитиной ведется работа над уникальным кокошником невиданных размеров, который представят на фестивале в августе.

Присоединиться к фестивалю можно не только в музее-заповеднике «Коломенское», но и онлайн из любой точки мира. Прямая трансляция ключевых событий будет организована на сайте фестиваля и его страницах в социальных сетях: ВКонтакте и Одноклассники.