Жительница Саратовской области сломала ногу младенцу из-за громкого плача

В селе Рёвино Саратовской области молодая мама сломала ногу младенцу из-за того, что он плакал. Об этом 24 июля рассказал источник «Известий».

19-летняя девушка не могла успокоить своего ребенка. Она дернула его за ногу и вывернула ее наружу, из-за чего младенец заплакал еще сильнее. После этого женщина вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали закрытый перелом правой бедренной кости со смещением отломков. Ребенка отвезли в больницу.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее, 16 июля, в Москве возле одного из жилых домов на Сельскохозяйственной улице нашли годовалого ребенка. Малолетнего мальчика без видимых телесных повреждений передали для осмотра медицинским работникам.