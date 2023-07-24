Лихачи на гидроцикле проехали в паре метров от пловцов в Нижнем Новгороде

Инцидент с участием гидроцикла произошел в Нижнем Новгороде во время заплыва Х-Waters Volga. Видео с места событий 24 июля публикуют «Известия».

Лихачи на высокой скорости едва не проехались по головам участников соревнований на реке Волге. По мнению очевидцев, пловцы остались живы чудом.

На кадрах видно, что гидроцикл движется в сторону пловцов и проносится на высокой скорости в паре метров от участников. Люди, стоявшие на берегу и наблюдавшие за инцидентом, кричали от испуга.

Организаторы пытались остановить «гонщиков», но те успели скрыться. Нарушителей разыскивает полиция.

В июне в подмосковных Мытищах два человека пострадали после столкновения гидроцикла с яхтой. Инцидент произошел в поселке Поведники, в районе пляжа «Малибу». Пострадавших с яхты осмотрели, но от госпитализации они отказались.