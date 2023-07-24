Матвийчук о действиях Польши в отношении Белорусии

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Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах
Армия
ВС РФ в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов украинского подразделения
Армия
За сутки российская ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников
Общество
В МИДе заявили о праве России на жесткие меры после атаки БПЛА на Москву
Мир
Медведев призвал выбрать нестандартные цели для ответа на удары Украины
Мир
В Великобритании объяснили неудачи контрнаступления ВСУ плохой организацией
Армия
Ударный дрон ВС РФ «Ланцет» точным ударом уничтожил танк ВСУ
Авто
Гибриды и электромобили Volkswagen могут начать выпускать в Узбекистане
Общество
Московский зоопарк приостановил работу дополнительных входов из-за непогоды
Общество
По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
Мир
Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг на $144
Общество
В России площадь природных пожаров превысила 1 млн га
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Новак провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН – 2023

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