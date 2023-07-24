Упавшая стена уничтожила четыре автомобиля в Кисловодске

В Кисловодске обрушилась подпорная стена высотой 4 м. Об этом 24 июля сообщил мэр города Евгений Моисеев в своем Telegram.

Обвал произошел на Промышленной улице возле дома № 4Е, по соседству с автовокзалом. В результате обрушения повреждения получили четыре автомобиля. Также прорвало газовую трубу.

На месте ЧП работают пожарные и спасатели. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее, 23 июня, бетонная плита упала на автомобили Mercedes и Toyota в центре Москвы. Инцидент произошел в Кривоколенном переулке. По предварительным данным, никто не пострадал.