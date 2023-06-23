Бетонная плита упала на две иномарки в центре Москвы
Бетонная плита упала на автомобили Mercedes и Toyota в центре Москвы. Об этом 23 июня сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел в Кривоколенном переулке возле дома № 14с1. Плита рухнула на припаркованные машины с реконструируемого здания.
По предварительным данным, никто не пострадал. На месте происшествия работают экстренные службы.
Также в этот день на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге рухнул балкон дома, в котором жил писатель Сергей Довлатов. Штукатурка с нижней части постройки обвалилась на автомобиль «Лада».