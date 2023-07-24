Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинские СМИ сообщили о звуке взрыва в Сумах
Армия
ВС РФ в Херсонской области уничтожили склад боеприпасов украинского подразделения
Армия
За сутки российская ПВО уничтожила 35 украинских беспилотников
Общество
В МИДе заявили о праве России на жесткие меры после атаки БПЛА на Москву
Мир
Медведев призвал выбрать нестандартные цели для ответа на удары Украины
Мир
В Великобритании объяснили неудачи контрнаступления ВСУ плохой организацией
Армия
Ударный дрон ВС РФ «Ланцет» точным ударом уничтожил танк ВСУ
Авто
Гибриды и электромобили Volkswagen могут начать выпускать в Узбекистане
Общество
Московский зоопарк приостановил работу дополнительных входов из-за непогоды
Общество
По факту ЧП в ТЦ «Времена года» задержан главный инженер
Мир
Суд в Швеции оштрафовал экоактивистку Грету Тунберг на $144
Общество
В России площадь природных пожаров превысила 1 млн га
Пресс-релизы
Новак провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению РЭН – 2023

Ozon предложит работу 500 осужденным

В Ozon трудоустроят более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания
0
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Ozon планирует нанять более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом 24 июля сообщила ее пресс-служба.

«Ozon запускает социальный проект «Ozon без осуждения». Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — приводит сообщение ТАСС.

В проекте будут задействования логистические центры в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Предложение будет распространено на тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах и колониях-поселениях, а также осужден впервые. Численность таких работников на складах не будет превышать 10% от общего количества сотрудников, отмечает «Газета.Ru».

«Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов», — заявили в компании.

Снизить преступность: бывшим заключенным помогут вернуться к обычной жизни
В России появится институт социальной адаптации после освобождения

Ранее, в январе, Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект базового закона «О пробации в РФ», который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных. Глава комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, что закон затрагивает помощь бывшим заключенным в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, восстановлении связей с родственниками, документов и прав на имущество.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023