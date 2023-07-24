Ozon предложит работу 500 осужденным

Компания Ozon планирует нанять более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания. Об этом 24 июля сообщила ее пресс-служба.

«Ozon запускает социальный проект «Ozon без осуждения». Компания предложит работу в своих фулфилмент-центрах более чем 500 осужденным с мягким режимом отбывания наказания до конца 2023 года. Каждый участник проекта получит оплачиваемую работу, комфортные условия труда и возможность дополнительного заработка за сверхурочные рабочие часы», — приводит сообщение ТАСС.

В проекте будут задействования логистические центры в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Предложение будет распространено на тех, кто отбывает наказание в исправительных центрах и колониях-поселениях, а также осужден впервые. Численность таких работников на складах не будет превышать 10% от общего количества сотрудников, отмечает «Газета.Ru».

«Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов», — заявили в компании.

Ранее, в январе, Госдума приняла в третьем, заключительном чтении проект базового закона «О пробации в РФ», который предполагает введение в России института социальной адаптации осужденных. Глава комитета по безопасности Василий Пискарев пояснил, что закон затрагивает помощь бывшим заключенным в трудоустройстве, медицинском обеспечении, получении образования, восстановлении связей с родственниками, документов и прав на имущество.