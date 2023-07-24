Адвокат Стрелкова обжаловал его арест по делу о призывах к экстремизму
Защита бывшего главы ополченцев Донецкой Народной Республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина), обвиняемого по делу о призывах к экстремизму, обжаловала арест своего подзащитного. Об этом «Известиям» сообщил его адвокат Гаджи Алиев 24 июля.
«Апелляционная жалоба на арест подана», — сказал он.
В пятницу, 21 июля, Мещанский суд Москвы арестовал Стрелкова до 18 сентября. Адвокаты просили избрать в отношении него домашний арест.
Стрелкову вменяются публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе через интернет (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Статья предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Свою вину фигурант не признал.
Стрелков был главой ополченцев ДНР в 2014 году.