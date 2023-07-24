Акула напугала людей на одном из пляжей Приморья

Плавающая рядом с берегом акула серьезно напугала людей на одном из пляжей Приморского края. Видео с опасной хищницей опубликовали в Telegram-канале pogoda_25_region.

Инцидент произошел в районе Шепалово. Плавник акулы то прятался, то появлялся из волн.

«Акула плавает. Метров 50 от берега, где мы отдыхаем. Видать, приплыла — открытое море здесь. Вот плавник ныряет, выныривает. Вот барашки на берег выходят, то есть недалеко от берега», — рассказывают очевидцы, их слова приводит ИА PrimaMedia.

В связи с происшествием отдыхающих попросили быть внимательными и осторожными.

Ранее в июле в США у самого берега Мексиканского залива отдыхающие заметили акулу. Морской хищник приплыл на мелководье у пляжа и навел панику среди людей.