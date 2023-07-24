Поезд насмерть сбил пожилого мужчину в Амурской области

В Амурской области поезд насмерть сбил пожилого мужчину, который переходил железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД РФ на транспорте.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 июля, вблизи станции Мухинская в Шимановском округе. В дежурную часть поступило сообщение от машиниста пассажирского поезда № 061 сообщением Владивосток — Москва о смертельно травмированном мужчине.

Машинист пытался остановить состав, чтобы не сбить переходившего пути амурчанина, но ему не удалось предотвратить трагедию. Пострадавший скончался на месте от полученных травм. От пассажиров жалоб не поступало. Стоянка поезда составила 15 минут, пишет Амурская служба новостей.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа транспортной полиции, отмечает ИА PriamurMedia.

Ранее в июне сообщалось, что в Москве электричка сбила трех человек в районе железнодорожной станции Тульская. Пострадавшими оказались двое мужчин 1988 года рождения и одна женщина 1989 года рождения. Они выжили.