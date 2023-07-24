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Психолог перечислила признаки пищевой зависимости

Психолог Власова: отношение к еде как к ценности — один из признаков пищевой зависимости
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Фото: Global Look Press/Simon Belcher
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Доцент факультета «Юридическая психология» МГППУ, кандидат психологических наук Наталия Власова перечислила признаки пищевой зависимости — неконтролируемого отношения людей к приему пищи.

В беседе с RT 22 июля специалист отметила, что о формировании у человека пищевой зависимости можно говорить, когда у него присутствует отношение к еде как к особой ценности, неспособность контролировать чувство голода и эмоциональная зависимость от приема или отказа от приема пищи.

По словам психолога, избавиться от пищевой зависимости возможно волевым усилием. В первую очередь необходимо разобраться в причинах «особого» отношения к еде, выяснить, с чем связано желание сбросить вес, а также как использовать диету в качестве способа нормализации питания, отмечает телеканал «Звезда».

Власова указала на то, что если у человека есть адекватные ответы на эти вопросы, то он способен контролировать свое пищевое поведение и, вероятнее всего, сумеет достичь желаемого результата.

Специалист подчеркнула, что важно не закрывать глаза на проблему пищевой зависимости, поскольку довольно быстро она может перерасти в сверхценное отношение к пище. В настоящее время есть немало практических методов коррекции пищевой зависимости и решать эту проблему следует вместе с психологом.

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19 июля врач-терапевт Светлана Куприна рассказала, что пищевая зависимость, любые виды расстройства пищевого поведения и заедания являются самыми частыми причинами появления лишнего веса, что в дальнейшем чревато развитием ожирения. Куприна подчеркнула, что самой распространенной причиной развития пищевых зависимостей является психологический фактор, когда организм пытается компенсировать едой негативные эмоции, отмечает телеканал «360». Кроме того, в раннем возрасте детей часто поощряют сладостями за хорошее поведение, и в дальнейшем эта нейронная связь формируется в голове, а с возрастом человек уже сам поощряет себя едой.

В июне диетолог Анастасия Егорова дала советы о том, как бороться с лишним весом и перееданием. Она призвала делать паузу после того, как съедена половина тарелки, и если спустя минуту чувствуется голод, то стоит съесть еще половину от оставшейся порции. Также она посоветовала откладывать на стол приборы после каждых двух вилок пищи, пишет сайт kp.ru.

Также в июне врач-психолог Любовь Крушинских рассказала РИАМО, как бороться с эмоциональным перееданием. По ее словам, важно замедлиться и выпить чашку или стакан теплой воды. Такой прием поможет почувствовать ощущение тепла внутри организма и успокоиться. Также стоит сосредоточиться и определить, действительно ли есть чувство голода. Она напомнила, что после еды должно оставаться легкое чувство голода, ощущение сытости и насыщения наступит не сразу, а чуть позже. Также она призвала не забывать о важности физической нагрузки и прогулок при стрессе. Кроме того, по словам специалиста, при склонности к перееданию не стоит покупать сладости и фастфуд.

Ранее диетолог, к.м.н. Маргарита Королева в эфире НСН рассказала, как бороться с привязанностью к сладкому. По ее словам, отказаться от сладкого помогут занятия тем видом спорта, который вызывает у человека положительные эмоции. От этого в мозг будет выбрасываться большое количество эндорфинов, и потребность в сладком можно будет побороть значительно легче.

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