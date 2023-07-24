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ЦБ РФ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Центробанк (ЦБ РФ) выявил в России рост числа финансовых пирамид, которые маскируются под экономические онлайн-игры, сообщили «Известиям» в регуляторе. Ущерб от таких финпирамид только за первое полугодие может достигать $5–6 млн, заявили «Известиям» эксперты.

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Как отметили в ЦБ, более 22% нелегальных проектов привлекали к себе пользователей возможностью быстрого и легкого заработка внутри игры — в формате «заплати и выиграй». При этом отсутствие соревновательного элемента — отличительная особенность таких проектов. А мошенники активно пользуются заинтересованностью жителей страны в дополнительном заработке.

«В то же время Банк России усовершенствовал систему мониторинга для выявления финансовых пирамид, которые в основном действуют в интернете. Более 98% мошеннических интернет-проектов выявляются в среднем через три-пять дней после начала их активного продвижения в соцсетях», — подчеркнули в ЦБ.

В настоящий момент известно около 100 разновидностей подобных игр, рассказал «Известиям» директор по расследованиям сервиса безопасности криптовалютных активов ШАРД Григорий Осипов. Он объяснил, что пользователей завлекают быстрой возможностью заработать деньги, приняв участие в компьютерной игре — симуляторе бизнеса. Это, например, такие проекты, как Golden Mines, Rich Birds, Plants vs Zombies, Mining Farm и другие, добавил эксперт.

Рост популярности цифровых валют привлекает мошенников, предлагающих ложные инвестиционные возможности в этой области. Всё большую популярность приобретают игры на основе технологии блокчейн, подчеркнул партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Откликать внимание: ЦБ зафиксировал рост финансовых пирамид под видом игр

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