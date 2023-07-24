Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%

C января по июнь 2023 года на первичном рынке жилья в Сочи заключили на 42% больше сделок, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили аналитики федерального девелопера «Неометрия».

Чаще всего за этот период квартиры покупали люди из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, рассказали эксперты.

По данным экспертов, Москва занимает первое место по количеству покупок сочинской недвижимости, хотя ее доля по сравнению с прошлым годом незначительно снизилась (на 1,8 п. п., с 17,8% до 16%).

Санкт-Петербург, который в прошлом году занимал вторую строчку с показателем 6,5%, в первом полугодии 2023 года опустился на третье место — 3,4%. На второе место вышла Московская область — 5,7%. Стоит отметить, что в первом полугодии 2022 года регион находился лишь на пятом месте с показателем в 3,8%, рассказали специалисты.

В топ-5 лидеров рейтинга также вошли Республика Башкортостан (3%) и Новосибирск (2,7%). В прошлом году эти два региона были в числе аутсайдеров списка: Башкортостан находился на 17-м месте, Новосибирск — на 62-й позиции, добавили в компании.

«Порядка 50–70% недвижимости в Сочи покупают с инвестиционными целями, а также среди основных целей покупки — переезд на постоянное место жительства и сезонный отдых в собственной квартире», — считает коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Аналитики отметили, что в первом полугодии 2023 года жильем в Сочи интересовалось на 34 региона/города больше, чем год назад. Рейтинг пополнили ДНР (53-е место, 0,4%), Пермь (12-е место, 1,5%), Архангельск, Иваново, Липецкая область, Нефтеюганск, Тольятти (по 1,1% каждый). Кроме того, в список вошли Иркутская область, Кемерово, Кемеровская область, Нижегородская область, Новоалександровск, Пенза, Стерлитамак, Пятигорск и Ростовская область (по 0,8% каждый).

Ранее, 13 июля, коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт рассказала «Известиям», что вложения в российскую недвижимость становятся более привлекательными на фоне скачков валютного курса и являются более надежными, чем вложения в недвижимость Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и других популярных среди инвесторов РФ стран.

Она отметила, что цены на собственность в Сочи, например, изначально фиксируются в рублях и платежи вносятся в национальной валюте. В случае инвестирования в недвижимость ОАЭ и других стран, доступных для россиян, стоимость покупки фиксируется в долларах, курс которого в нынешних условиях заметно вырос.