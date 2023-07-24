Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ
Мир
Путин заявил об ожидании встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Мир
Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем

Телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья у граждан

0
Фото: Global Look Press/Svetlana Vozmilova
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телефонные мошенники придумали новую схему, благодаря которой не только похищают средства со счетов граждан, но и вешают на них огромные долги и оставляют без жилья. При посредничестве кредитных брокеров злоумышленники вынуждают жертв брать заем у физических лиц под залог недвижимости.

Бот в мешке: мошенники массово создают фейковые фото банковских карт
Как они это делают и чем опасен такой сценарий обмана

Особенностью новой схемы является то, что до заключения договора заемщикам оформляют статус самозанятых, что позволяет аферистам обходить закон о потребкредите и избежать уголовного преследования из-за нелегального кредитования.

О появлении новой схемы «Известиям» рассказала куратор платформы «Мошеловка» Алла Храпунова. По ее словам, в адрес портала поступило уже около десятка обращений пострадавших. На такие уловки, сообщила она, попадаются люди, недостаточно финансово-грамотные или психологически не устойчивые к социальной инженерии, используемой аферистами.

Сначала человеку звонит «сотрудник органов», который предупреждает о необходимости предотвращения вывода средств со счета, или то, что на квартиру оформлен заем под залог недвижимости.

И необходимо самостоятельно срочно заключить договор займа под залог квартиры, чтобы она попала под обременение, якобы это не позволит аферистам наложить взыскание. Далее жертву направляют к кредитному брокеру, который оформляет ей статус самозанятого.

«Этот факт сразу устранил из правоотношений сторон закон о потребкредите, поскольку заем перестал быть потребительским, а выдан якобы на предпринимательские цели. С одной стороны, человек утратил защиту, который обеспечивает действие закона о потребкредите. С другой, человек, предоставивший заем, не может быть признан нелегальным кредитором, поскольку это понятие применяется только в отношении заимствований физлицам», — пояснила Алла Храпунова.

Далее брокер по доверенности кредитора физлица заключает договор займа под залог недвижимости. В договоре содержатся жесткие условия, которые изначально заемщик выполнить не может. Например, срок займа устанавливается на срок до года, в течение которого человек должен выплатить несколько миллионов рублей. После невыполнения условий договора недвижимость мошенники забирают себе, пояснил адвокат КА «Юков и партнеры» Илья Бахилин.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взаимопродавцы: телефонные мошенники придумали новую схему отъема жилья

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023