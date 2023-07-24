Эксперт рассказал о милитаризации Одессы под прикрытием зерновой сделки

В районе Одессы правительство Украины организовало производство беспилотников и сконцентрировало большие военные силы под прикрытием зерновой сделки. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Россия толком не трогала Одессу, соблюдая международные договоренности. Украинские власти, пользуясь тем, что там тихо, нарастили производство морских и других беспилотников, организовали базы, откуда они атаковали нашу территорию», — объяснил эксперт.

Также он отметил, что не исключено то, что в террористической атаке на Крымский мост были задействованы и сухогрузы, которые должны были перевозить якобы зерно в рамках сделки.

«Получается, что противник в этом районе создал обширную военную инфраструктуру — базы для наемников, склады ГСМ. Именно их сейчас уничтожают наши армия и флот», — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, на вооружении Украины есть целая линейка морских дронов — от переделанных в беспилотники-камикадзе водных мотоциклов и украинского морского дрона «Микола» до западной техники.

«Украина наращивала силы. В последние дни мая моряки с корабля «Иван Хурс» уничтожили три морских дрона, недавно Севастополь атаковали беспилотники и был теракт на Крымском мосту Применение дронов участилось, а украинские власти даже заговорили о блокаде Черноморского флота. Теперь их мечтам придет конец. Взамен вернутся страхи о нашем десанте в Одессе», — подытожил эксперт.

За двое суток — 22 и 23 июля — потери ВФУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1530 человек и 80 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

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