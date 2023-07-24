Реклама
Прямой эфир
Недвижимость
Спрос на покупку новостроек в Сочи вырос на 42%
Общество
Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в 16 регионах России
Спорт
ФК «Ростов» обыграл «Факел» и забил 1000-й гол в РПЛ
Мир
Путин заявил об ожидании встреч с лидерами африканских стран в Петербурге
Мир
Минимум девять человек погибли в результате крушения самолета в Судане
Общество
СК возбудил дело по факту обстрела российских журналистов в Запорожской области
Мир
ЦПВС зафиксировал шесть нарушений воздушного пространства в Сирии коалицией США
Происшествия
Крыша спорткомплекса «Динамо» загорелась на площади 300 кв. м во Владикавказе
Спорт
Россиянка Тимофеева победила украинку Байндль в финале турнира WTA
Происшествия
Трое погибли и шестеро пострадали в ДТП в Грозном
Армия
Путин озвучил потери личного состава ВСУ в ходе контрнаступления
Наука и техника
SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink из-за непогоды
Наука и техника
«Роскосмос» назвал дату старта корабля «Союз МС-25» с экипажем
Сюжет:

Эксперт рассказал о милитаризации Одессы под прикрытием зерновой сделки

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В районе Одессы правительство Украины организовало производство беспилотников и сконцентрировало большие военные силы под прикрытием зерновой сделки. Об этом рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Стратегия Киева — все взорвем, уничтожим, унизим, отрежем»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров — о действиях Запада, дефиците рабочих рук, внутреннем туризме и предстоящих выборах

«Россия толком не трогала Одессу, соблюдая международные договоренности. Украинские власти, пользуясь тем, что там тихо, нарастили производство морских и других беспилотников, организовали базы, откуда они атаковали нашу территорию», — объяснил эксперт.

Также он отметил, что не исключено то, что в террористической атаке на Крымский мост были задействованы и сухогрузы, которые должны были перевозить якобы зерно в рамках сделки.

«Получается, что противник в этом районе создал обширную военную инфраструктуру — базы для наемников, склады ГСМ. Именно их сейчас уничтожают наши армия и флот», — подчеркнул Дандыкин.

По его словам, на вооружении Украины есть целая линейка морских дронов — от переделанных в беспилотники-камикадзе водных мотоциклов и украинского морского дрона «Микола» до западной техники.

«Украина наращивала силы. В последние дни мая моряки с корабля «Иван Хурс» уничтожили три морских дрона, недавно Севастополь атаковали беспилотники и был теракт на Крымском мосту Применение дронов участилось, а украинские власти даже заговорили о блокаде Черноморского флота. Теперь их мечтам придет конец. Взамен вернутся страхи о нашем десанте в Одессе», — подытожил эксперт.

За двое суток — 22 и 23 июля — потери ВФУ в зоне проведения спецоперации составили не менее 1530 человек и 80 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в Минобороны РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Танковый убой: американские и немецкие бронемашины горят в зоне СВО

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023