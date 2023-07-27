В «Лужниках» пройдет концерт ко Дню флага России

На Большой спортивной арене в «Лужниках» 22 августа пройдет концерт ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Его организуют в рамках Московского урбанистического форума, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них — Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, «Чайф», «Сурганова и оркестр», — отметила вице-мэр.

Главная тема программы — цвета российского триколора. Крыша арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Во время мероприятия расскажут об истории флага и значении каждого цвета.

XII Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет с 1 августа по 10 сентября на таких столичных площадках, как парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. По словам Сергуниной, форум, который откроется в этом году, станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

В рамках МУФ пройдут мастер-классы, кинопоказы, аудиовизуальные шоу. Кроме того, можно будет попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне, а также принять участие в полумарафоне и соревнованиях по киберспорту. В Гостином Дворе посетителям, в частности, расскажут о московском здравоохранении и образовании, в «Лужниках» пройдут гастрономический фестиваль и модные показы, в парке «Зарядье» организуют спортивные тренировки, прочтут лекции об искусстве и моде.