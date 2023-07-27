Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
SpaceX отменила пуск Falcon Heavy с самым тяжелым спутником за минуту до старта
Мир
NYT сообщила о начале основной фазы контрнаступления ВСУ
Происшествия
В Хабаровске пятилетняя девочка выпала из окна семиэтажного дома
Мир
Украинским спортсменам разрешили участвовать в соревнованиях с россиянами
Армия
ВС РФ отразили девять атак противника на двух направлениях
Мир
Лидеры африканских стран обсудят на форуме в Петербурге сферы развития сотрудничества с РФ
Мир
В минобороны Британии заявили об участии в разработке плана наступления ВСУ
Наука и техника
Двигатель для ближнего космоса создали в России с помощью 3D-печати
Политика
Саммит Россия — Африка стартовал в Санкт-Петербурге
Общество
Скончался сенатор от Тульской области Игорь Панченко
Мир
Президент Египта поддержал усилия по урегулированию конфликта на Украине
Армия
Сальдо заявил о снижении активности ВСУ на Днепре после уничтожения их склада ГСМ
Мир
Скончался младший брат президента ОАЭ

В «Лужниках» пройдет концерт ко Дню флага России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Большой спортивной арене в «Лужниках» 22 августа пройдет концерт ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Его организуют в рамках Московского урбанистического форума, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Перед москвичами и гостями города выступят 14 исполнителей и групп. Среди них — Гарик Сукачев, Юлия Чичерина, «Чайф», «Сурганова и оркестр», — отметила вице-мэр.

Главная тема программы — цвета российского триколора. Крыша арены будет подсвечена бело-сине-красными тонами. Во время мероприятия расскажут об истории флага и значении каждого цвета.

XII Московский урбанистический форум (МУФ) пройдет с 1 августа по 10 сентября на таких столичных площадках, как парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», Центральный выставочный зал «Манеж» и Гостиный Двор. По словам Сергуниной, форум, который откроется в этом году, станет самым масштабным за всю историю мероприятия.

В рамках МУФ пройдут мастер-классы, кинопоказы, аудиовизуальные шоу. Кроме того, можно будет попробовать себя в сапбординге, вейкбординге и серфинге на искусственной волне, а также принять участие в полумарафоне и соревнованиях по киберспорту. В Гостином Дворе посетителям, в частности, расскажут о московском здравоохранении и образовании, в «Лужниках» пройдут гастрономический фестиваль и модные показы, в парке «Зарядье» организуют спортивные тренировки, прочтут лекции об искусстве и моде.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023