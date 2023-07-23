Пожар в спорткомплексе «Динамо» во Владикавказе полностью потушен

Возгорание в спорткомплексе «Динамо» во Владикавказе полностью потушен, сообщили 23 июля в Главном управлении МЧС России по Республике Северная Осетия – Алания.

«В 22:38 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось, что загорелась крыша зала тяжелой атлетики в спорткомплексе «Динамо» на площади примерно 300 кв. м. В 21:00 в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании в городе Владикавказе по улице Пашковского, д. 1, отметили экстренные службы.

На место происшествия сразу были направлены пожарные силы и средства для ликвидации возгорания по рангу пожара 1-БИС, а также привлечены девять единиц техники и 35 человек личного состава МЧС РФ. К 21:46 было объявлено о ликвидации открытого горения.