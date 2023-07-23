В Мексике 11 человек погибли в результате поджога бара

В результате поджога бара Beer House в мексиканском городе Сан-Луис-Рио-Колорадо погибли 11 человек, еще четверо пострадали. Об этом в субботу, 22 июля, сообщают местные власти.

По версии следствия, инцидент произошел по вине одного из посетителей, которого выставили за непристойное поведение. Через некоторое время мужчина вернулся и бросил у главного входа емкость с горючей смесью. Подозреваемого задержали при попытке покинуть город.

Уточняется, что при пожаре погибли пять мужчин и шесть женщин. В числе жертв оказались три участника музыкальной группы Mitosis Rock&Ska, выступавшие в тот вечер.

Посетители, которым удалось спастись, позже отметили, что эвакуация могла пройти быстрее, однако один из трех аварийных выходов в здании был загроможден ящиками с алкоголем.

Ранее в этот день стало известно, что в турецкой Анталье два туриста погибли и 10 человек пострадали в результате пожара в бутик-отеле. Причины случившегося устанавливаются.