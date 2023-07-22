Два туриста погибли при пожаре в отеле в турецкой Анталье

Два туриста погибли и 10 человек пострадали в результате пожара, вспыхнувшего в бутик-отеле в районе Муратпаша в турецкой Анталье. Об этом 22 июля сообщил телеканал Haber Turk.

Пожарные, полиция и медицинские бригады направились на место сразу после того, как над двухэтажным зданием гостиницы на улице Фикирчи в историческом районе Калеичи начал подниматься дым.

Первоначально сообщалось, что погиб один человек, пострадали 11. Затем скончался еще один пострадавший.

Личности погибших установлены, ими оказались граждане Ливана. Причины пожара выясняются.

В марте в столице Турции Анкаре произошел пожар на заводе химикатов, погиб один человек. Трое пострадавших были госпитализированы.