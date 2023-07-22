Умерла дочь Чарли Чаплина Джозефина

Во Франции на 75-м году жизни умерла актриса Джозефина Чаплин — дочь английского киноактера и режиссера Чарли Чаплина. Об этом в среду, 19 июля, сообщила Le Figaro.

Актрисы не стало 13 июля. Она умерла в своем доме в Париже.

О смерти Чаплин сообщили изданию ее сыновья Шарли, Жюльен и Артур. По их словам, прощание с матерью прошло в семейном уединении и не освещалось в прессе.

Причины смерти не раскрываются.

Актриса родилась в четвертом браке Чарли Чаплина с американской актрисой Уне О'Нил.

Джозефина Чаплин снялась в более чем в 20 проектах. Самыми яркими стали ее роли в картинах «Кентерберийские рассказы» и «Красные ночи».