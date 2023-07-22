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Ямайка намерена провести референдум по выходу из состава Великобритании

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Фото: TAСС/Zuma/Richard R. Sitler
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Правительство Ямайки хотело бы как можно скорее провести референдум и отделиться от Великобритании, заявил 22 июля премьер-министр страны Эндрю Хоулнесс в интервью газете The Mirror.

Референдум нужен для того, чтобы перейти к республиканской форме правления и лишить короля Карла III статуса главы государства, объяснил он. По словам Хоулнесса, провести голосование планируется в 2024 году, сейчас проходят консультации и подготовка к нему.

Премьер выразил сожаление, что референдум не удалось провести сразу после смерти королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года, поскольку это был бы «подходящий момент» для объявления Ямайки республикой.

«[Члены королевской семьи] были очень деликатны в этом вопросе. И сам король, и его семья предельно ясно заявили, что суверенные государства, входящие в Содружество наций, самостоятельно решают такого рода вопросы», — отметил Хоулнесс.

Он указал на то, что британское правительство не выразило какой-либо позиции данному вопросу.

Вместе с тем Ямайка намерена потребовать от Британии репарации за годы работорговли.

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В мае также сообщалось, что референдум о признании Ямайки республикой, который лишит короля Великобритании Карла III статуса главы государства, может быть проведен в 2024 году.

Ямайка была колонией Великобритании с 1655 по 1962 год. Ее освоение базировалось на использовании рабского труда. Так, на плантациях сахарного тростника в стране в 1820-х годах работало более 800 тыс. рабов. В 1962 году Ямайка получила независимость. Согласно новой Конституции, она осталась в составе Британского содружества, поэтому главой государства по-прежнему является британский монарх.

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