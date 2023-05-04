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Референдум о признании Ямайки республикой может пройти в 2024 году

На Ямайке задумались о референдуме на фоне прихода Карла III к власти в Великобритании
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Референдум о признании Ямайки республикой, который лишит короля Великобритании Карла III статуса главы государства, может быть проведен в 2024 году. Об этом 4 мая заявила ямайский министр по правовым и конституционным вопросам Марлен Малаху Форте в интервью телеканалу Sky News.

«Ямайка напишет новую конституцию, которая разорвет связи с монархом [Великобритании] как главой нашего государства», — сказала она.

Министр отметила, что период колониализма является болезненным для Ямайки. Она также подчеркнула, что британская сторона не принесла официальных извинений за работорговлю на территории страны в XVII веке. Тогда на Ямайку было завезено около 600 тыс. африканских рабов.

Форте добавила, что Ямайка хочет увидеть от британской стороны конкретные шаги по исправлению ситуации, а именно получить исчерпывающие извинения и репарации.

Кроме того, по словам министра, сейчас идеальное время для становления Ямайки республикой, так как многие жители страны ассоциировали себя с правлением бывшей королевы Великобритании Елизаветы II, однако тесной связи с нынешним британским монархом у граждан Ямайки нет.

«Но они не отождествляют себя с [нынешним] королем Карлом III. Он настолько чужой, насколько это возможно для нас», — пояснила Форте.

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Ямайка была колонией Великобритании с 1655-го по 1962 год. Ее освоение базировалось на использовании рабского труда. Так, на плантациях сахарного тростника в стране в 1820-х годах работали более 800 тыс. рабов. В 1962 году Ямайка получила независимость. Согласно новой конституции, она осталась в составе Британского содружества.

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