Врач назвал негативно влияющие на мужскую потенцию продукты

Фастфуд, алкоголь и сладости пагубно влияют на мужскую потенцию, рассказал 22 июля дерматовенеролог лаборатории «Гемотест» Роман Иванов.



Врач отметил, что самую большую опасность для потенции представляет фастфуд. Бургеры, картошка фри и другая высококалорийная еда содержат большое количество простых углеводов, трансжиров и усилителей вкуса. При частом потреблении такой еды может развиться ожирение, а также повыситься уровень холестерина в крови. В последствии это приведет к атеросклерозу и иным болезням, которые могут вызвать эректильную дисфункцию.



«Кроме того, жирная пища негативно влияет на выработку тестостерона — мужского гормона, который отвечает за либидо и сексуальную активность», — сказал Иванов.



Один гамбургер снижает уровень тестостерона на 25% и последующие четыре часа он синтезируется медленнее. Если употреблять фастфуд на регулярной основе, уровень этого гормона будет находиться на низких показателях, отмечает «Газета.Ru».



Для потенции также опасен и алкоголь. Примерно пять банок пива снижают тестостерон на 23%.



К снижению потенции ведет потребление продуктов с высоким содержанием сахара. В их числе кондитерские изделия, газированные напитки, пакетированные соки. Врач отмечает, что после употребления сладостей в организме происходит резкий скачок инсулина, что может привести к инсулинорезистентности. В последствии увеличивается риск развития сахарного диабета, который является еще одной из причин эректильной дисфункции, заключил врач.

В августе прошлого года врач-уролог «СМ-Клиника Александр Данилов назвал аминокислоты для усиления потенции и здоровья у мужчин. В их числе оказались L-карнитин и аргинин, повышающие умственную работоспособность и физическую выносливость.