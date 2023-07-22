Опубликован первый тизер второго сезона мультсериала «Неуязвимый»

Стриминговый сервис компании Amazon Prime Video выпустил первый тизер второго сезона супергеройского мультсериала «Неуязвимый». Ролик опубликован 22 июля на канале компании в YouTube, сообщает портал Collider.

В видео напомнили о главных героях анимационного сериала и представили новых. Так, в мультфильме появится Атом Ева, которую озвучит актриса Джиллиан Джейкобс.

Эпизод назван «Непобедимый атомный канун». В нем рассказывается, как персонаж получил свои силы и стал героем. Оказалось, что Ева была создана как правительственное оружие, которым манипулировали.

Первая половина эпизодов будет показана на Amazon Prime Video 3 ноября. Вторая станет доступна в начале 2024 года.

«Неуязвимый» рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого — самый могущественный супергерой на Земле. Когда юноша обнаруживает, что у него тоже есть суперсилы, он начинает тренировки с отцом и выясняет, что его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала вышел весной 2021 года и стал одной из самых высокооцененных премьер в истории Amazon.

В мае онлайн-кинотеатр Hulu показал тизер восьмого сезона мультсериала «Футурама». Первый раз «Футурама» была показана широкой аудитории в 1999 году на телеканале Fox.