Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Кабардино-Балкарии
В Кабардино-Балкарии 13 человек пострадали при столкновении пассажирского автобуса с грузовиком. Об этом сообщил источник «Известий» в субботу, 22 июля.
ДТП произошло утром в Урванском районе. Рейсовый автобус следовал по маршруту Ростов – Махачкала, в салоне находились 20 пассажиров.
Все пострадавшие доставлены в больницу, среди них есть ребенок. Также один человек находится в тяжелом состоянии.
Другие подробности аварии уточняются.
Накануне четыре человека, в том числе двое детей, погибли в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Краснодарском крае. Авария произошла на 101-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк. Правоохранители начали проверку по факту произошедшего.