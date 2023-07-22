Реклама
Прямой эфир
Общество
В ГД заявили о шринкфляции после закупки молочных продуктов в магазинах Москвы
Общество
В России запланировали обучение 40 тыс. студентов в 2025 году в сфере БАС
Происшествия
Аксенов сообщил о попытке атаки беспилотников ВСУ на объекты Крыма
Мир
На Украине сообщили о повреждении пунктов хранения зерна на юге страны
Мир
В Белом доме заявили об отсутствии сведений о местонахождении главы МИД КНР
Общество
Умер глава «ИКС Холдинга» Антон Черепенников
Политика
Глава парламента Крыма назвал блефом угрозу Киева о морской блокаде
Политика
В Госдуме заявили об «ополячивании» Украины Зеленским
Мир
На Украине могут обвинить в коррупции еще четверых судей Верховного суда
Культура
Сериал «Ходячие мертвецы: Мертвый город» продлили на второй сезон
Армия
Корабли России и Китая выполнили совместную стрельбу по морской цели в ходе учений
Наука и техника
Рыбак в Башкирии нашел зуб шерстистого мамонта
Спорт
Мбаппе удивился решению ПСЖ не отправлять его в турне по Японии

Жена автора песни «Рюмка водки на столе» покончила с собой в Москве

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жена российского исполнителя и композитора Жеки (настоящее имя Евгений Григорьев) покончила с собой в Москве. Как сообщил 22 июля источник «Известий», тело женщины обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице.

Известно, что она скончалась до приезда медиков. Погибшей было 37 лет.

Популярность Григорьеву принес написанный им хит «Рюмка водки на столе», который исполняет народный артист России Григорий Лепс. Музыкант также выступает с авторскими песнями в жанре шансон под псевдонимом Жека.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023