Жена автора песни «Рюмка водки на столе» покончила с собой в Москве
Жена российского исполнителя и композитора Жеки (настоящее имя Евгений Григорьев) покончила с собой в Москве. Как сообщил 22 июля источник «Известий», тело женщины обнаружили рядом с домом на Бакунинской улице.
Известно, что она скончалась до приезда медиков. Погибшей было 37 лет.
Популярность Григорьеву принес написанный им хит «Рюмка водки на столе», который исполняет народный артист России Григорий Лепс. Музыкант также выступает с авторскими песнями в жанре шансон под псевдонимом Жека.