Деятельность нелегального казино раскрыли в Санкт-Петербурге

В Московском районе Санкт-Петербурга в жилом доме выявили нелегальное казино. Как выяснили «Известия» 21 июля, подпольное заведение, обустроенное в двухкомнатной квартире, охраняют одетые в полицейскую форму люди.

Отмечается, что территория возле казино просматривается с камер видеонаблюдения. Есть ли у охранников в полицейской форме служебные удостоверения — неизвестно.

Вход организован круглосуточно, но только «для своих». Впрочем, рады здесь и новым клиентам, которым предлагается в качества бонуса посещение заведения за 2 тыс. рублей. Игровые автоматы расположены в одной комнате, в другой администратор по камерам следит за происходящим в так называемом игорном зале.

Жители многоквартирного дома говорят, что знают о работе по соседству нелегального бизнеса. Заведение, по их словам, открыто здесь не первый месяц.

По последним сведениям, теперь в подпольное казино наведались правоохранители.

Ранее, 16 июля, в МВД по Красноярскому краю сообщили, что в Норильске сотрудники полиции ликвидировали подпольное казино, владельцем которого оказался 36-летний местный житель. В ведомстве отметили, что игроки находились внутри, когда оперативники нагрянули в подпольное казино. В ходе обысков были изъяты 17 компьютеров и деньги в размере более 20 тыс. рублей.