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Политика
МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против РФ
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МИД РФ пообещал ответ на действия США и Канады в свете новых санкций против РФ

Захарова: враждебные действия США и Канады после новых санкций против РФ не останутся без ответа
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Фото: Global Look Press/MFA Russia
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Очередная санкционная волна из Вашингтона и Оттавы свидетельствует о бессилии администрации президента США Джо Байдена и режима премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которые не могут достичь цели по обрушению российской экономики и нанесению «стратегического поражения» России. Об этом 21 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что обе страны получат от России должный ответ на принятые ими решения.

«Враждебные действия США и Канады, объявивших России тотальную «гибридную войну», разумеется, получат должный отпор и без ответа не останутся. Санкционное безумие и иллюзорная ставка на «сдерживание Москвы» в конечном счете больно ударят по самому «коллективному Западу», — говорится в заявлении дипломата на сайте ведомства.

Как охарактеризовала Захарова, официальная Оттава, которая традиционно пытается бежать впереди американского «старшего брата», вновь отличилась, выслуживаясь перед ним, а также «укробандеровскими элементами» внутри своей страны.

«То, что задающие тон за океаном русофобы во власти судорожно и бездумно размахивают санкционной «дубиной», будучи не в состоянии помешать развитию России и повлиять на специальную военную операцию, лишний раз подтверждает правильность нашего курса на укрепление политического и экономического суверенитета», — заключила она.

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Ранее, 20 июля, Канада ввела антироссийские санкции против 39 физлиц из РФ и 25 юридических лиц. Под них попали банки, сотовые операторы и платежные системы, а также российские певцы, актеры и медийные личности.

В тот же день министерство финансов США также расширило список санкций против РФ. В перечень вошли некоторые заводы военно-промышленного комплекса (ВПК) России, научные институты, банки. Там же теперь числятся и имена некоторых заместителей министров РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя решения Оттавы, заявил, что Канада всё время пытается «бежать впереди всех» в плане санкций, демонстрируя, какой она образцовый «санкционерщик».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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