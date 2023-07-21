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Падение акций Tesla стоило Илону Маску $20 млрд

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Американский предприниматель Илон Маск потерял $20,3 млрд после падения акций его компании по производству электромобилей Tesla. Состояние бизнесмена сократилось до $234,4 млрд, передает телеканал «Известия». Это седьмой крупнейший спад в истории. Ценные бумаги Tesla подешевели на 9,7% после заявлений Маска о том, что цены на электромобили, возможно, продолжат снижаться.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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