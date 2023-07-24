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Партнерский материал

Pioneer выбрал генподрядчика для строительства своего нового семейного проекта

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Фото: пресс-служба ГК Пионер
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Компания Antteq стала генподрядчиком для выполнения строительно-монтажных работ первой очереди премиального жилого квартала Pride на Полковой улице в Москве. Об этом говорится в сообщении девелопера Pioneer.

По словам коммерческого директора Pioneer Дианы Нилиповской, «Antteq уже показала себя надежным партнером на площадке строительства небоскребов High Life». «Качество строительства, соблюдение сроков и применение передовых технологий позволят нам обеспечить необходимый уровень качества, которого ожидают будущие резиденты», — отметила она.

Управляющий партнер Antteq Исмет Биринджи добавил, что сотрудничество с ключевыми девелоперами, в частности, с Pioneer — это «уникальная возможность расширить свою деятельность в сегменте премиальной жилой недвижимости». «Проект Pride является для нас новым большим опытом, где смогут реализоваться современные инженерные и архитектурные решения», — подчеркнул Биринджи.

Строительство первой очереди планируется завершить в 2025 году. Сейчас на строительной площадке Pride завершили устройство свайных оснований под четырьмя секциями, выполнена установка шпунтового ограждения котлована. Площадь первой очереди составляет 111 900 тыс. кв. м, общее количество квартир — 910.

По данным Pioneer, комплекс зданий ЖК Pride отличает строгая ритмика фасада и сочетание стекла и архитектурного камня в отделке. Все секции жилого квартала объединены общим стилобатом. На первом уровне Pride запланировано размещение коммерческой инфраструктуры — магазинов, ресторанов, кафе. Проект также предполагает создание частного образовательного центра, включающего школу на 257 мест и детский сад на 112 мест.

Строительно-инжиниринговая компания Antteq входит в группу турецкого холдинга Ant Yapi — одной из 150 крупнейших строительных корпораций мира. Antteq работает на российском рынке более 10 лет. За это время генеральный подрядчик реализовал объекты недвижимости различного формата общей площадью свыше 5,5 млн кв. м.

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