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Эксперты рассказали о потенциале роста экспорта ИБ-продуктов из РФ

Эксперты рассказали о потенциале роста экспорта ИБ-продуктов из РФ

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Несмотря на то что геополитика влияет на возможности развиваться на западных рынках, российские продукты в сфере информационной безопасности (ИБ) остаются на них востребованными. Об этом «Известиям» заявил директор по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Андрей Ефремов.

«При этом есть положительная динамика на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, в ряде азиатских стран. И мы видим большой потенциал для роста экспортных продаж, мы активно работаем над улучшением качества нашего регионального присутствия, инвестируем в обучение местных команд, в развитие маркетинга и продаж», — сказал он.

По его словам, компания максимально ориентируется на потребности заказчиков.

«Сегодня распространенный подход в ИБ — безальтернативное использование публичных облачных сервисов, что не устраивает очень многих заказчиков, например на Ближнем Востоке и в России. Поэтому мы строим платформу для любой среды, чтобы работала в публичном, гибридном облаке или в собственном ЦОДе», — отметил Андрей Ефремов.

Мировой объем рынка решений по информационной безопасности для бизнеса в 2022 году составил около $100 млрд, рассказали «Известиям» в «Лаборатории Касперского».

«Глобальный рынок ИБ очень большой, но оценка его объема может сильно отличаться в зависимости от сегментов, которые мы в него включим. Всего у нас семь различных продуктовых линий, шесть из них — в корпоративном сегменте, и общий объем B2B-рынка, на котором мы конкурируем, составил, по нашей оценке, почти $100 млрд в 2022 году», — отметил Андрей Ефремов.

По его словам, российский рынок — его небольшая часть. Глобальный потребительский (B2C) рынок в ИБ меньше размером, но тоже многомиллиардный.

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