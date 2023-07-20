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Хоккеист сборной Великобритании погиб в возрасте 33 лет

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Фото: twitter.com
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Хоккеист сборной Великобритании Майк Хэммонд погиб в автокатастрофе в возрасте 33 лет. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила Федерация хоккея Великобритании на своем сайте.

Авария, унесшая жизнь Хэммонда, произошла 19 июля в Канаде, уточняется в сообщении.

«Покойся с миром, Майк, тебя никогда не забудут, и многим будет тебя не хватать», — говорится на сайте федерации.

Хэммонд выступал за команду «Ноттингем». В прошлом сезоне он провел 51 матч в регулярном чемпионате и набрал 38 очков.

Ранее хоккеист играл за команду немецкой лиги «Ганновер Скорпионс» и представлял сборную Великобритании на чемпионатах мира в 2019 и 2021 годах.

На матче чемпионата мира 2021 года Хэммонд забросил победную шайбу в ворота сборной Белоруссии и помог своей команде одержать победу со счетом 4:3.

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