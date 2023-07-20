Великобритания сняла санкции с Олега Тинькова

Российский предприниматель Олег Тиньков исключен из британских санкционных списков, следует из документа, распространенного 20 июля минфином Соединенного Королевства.

«Данная запись была исключена из консолидированного списка, на нее больше на распространяются санкции, предполагающие арест активов и запрет на оказание трастовых услуг», — говорится на сайте ведомства в примечании к санкционному перечню.

Причины принятия британским правительством данного решения не называются, дополняет «Газета.Ru».

В октябре 2022 года Тиньков сообщил о решении отказаться от российского гражданства. Он также подтвердил это опубликованной фотографией документа, датируемого 26 октября.