Врач назвала неожиданные последствия для здоровья от использования гаджетов

Постоянное сидение за различными гаджетами обуславливает формирование определенной позы, что чревато целым рядом опасных последствий для здоровья. В частности, это способствует ухудшению кровоснабжения головного мозга, различным заболеваниям легких и желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщила заведующая отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы № 3 ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Наталия Глотова, выступая на конференции в пресс-центре МИЦ «Известия», приуроченной ко Всемирному дню мозга.

Она отметила, что у молодых пациентов всё чаще стали фиксировать так называемые гаджет-зависимые заболевания.

«Постоянное сидение за определенными гаджетами обуславливает формирование определенной позы — это вытянутая прямая шея, (и, как следствие. — Ред.) спазм мышц шейно-воротниковой зоны, ухудшение кровоснабжения головного мозга, которое влечет за собой снижение памяти, концентрации внимания. Это постоянный наклон вперед, (и, как следствие. — Ред.) спазм межреберных мышц, снижение объема экскурсии грудной клетки, снижение жизненной емкости легких. Отсюда следует различные воспалительные заболевания легочной системы. Отсюда следует сниженная толерантность нагрузкам у наших подростков», — рассказала Глотова.

В целом, по ее словам, это негативно влияет на все внутренние органы. В частности, постоянное нахождение в такой позе способствует развитию ранних гастритов, холециститов, заболеваний кишечника.

«И немаловажная проблема, которая возникают при длительном сидении за гаджетами — это повышенный тонус в нижних конечностях и нарушение мышц нижних конечностей, что приводит к развитию тромбозов в венах нижних конечностей», — добавила Глотова.

Поэтому она рекомендовала оценивать свою позу при сидении, а также подобрать подходящую для сна подушку. Важно, чтобы комфортные физиологические условия были созданы не только дома, но и на работе.

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