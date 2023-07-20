Один из самых известных хакеров Кевин Митник скончался в 59 лет

В США в возрасте 59 лет скончался один из самых известных хакеров Кевин Митник. Об этом 20 июля сообщила газета The New York Times.

Митник умер 16 июля. Причиной смерти стали осложнения из-за рака поджелудочной железы, от которого он лечился около года.

В конце 1980-х и в течение 1990-х Митник неоднократно задерживался властями США в связи со взломом компьютерных и телефонных сетей. После совершения преступлений он тщательно скрывался. Впоследствии он рассказывал, что ему был интересен только сам процесс взлома, а не возможность разбогатеть.

В 1994 году Митник взломал компьютер ведущего специалиста США по компьютерной безопасности Цутому Симомуры, после чего провел четыре года в тюрьме. Еще несколько лет ему было запрещено пользоваться компьютерами.

После 2003 года Митник отошел от хакерской деятельности, стал заниматься защитой компьютерных систем и сотрудничать с полицией.

По мотивам столкновения Митника и Симомуры снят фильм «Вызов». Также он сам снимался в роли компьютерного эксперта в сериале «Шпионка» и написал три книги о жизни хакеров.