26 июля — День парашютиста: история возникновения праздника

Каждый год 26 июля профессионалы и любители парашютного спорта из России отмечают свой праздник — День парашютиста. В 2024 году он выпадает на пятницу. О том, как в СССР стали популярны прыжки с парашютом и кто придумал современную конструкцию этого устройства, читайте в материале «Известий».

День парашютиста в 2024 году — история

День парашютиста — неофициальный, но широко известный среди поклонников этого экстремального спорта праздник. Он отмечается в память о первых показательных прыжках советских летчиков, совершенных 26 июля 1930 года.

В тот день командир бригады Военно-воздушных сил СССР Леонид Минов на глазах у восхищенных наблюдателей успешно приземлился после прыжка на аэродроме под Воронежем. Его пример побудил нескольких летчиков попробовать повторить этот трюк. Это событие стало началом бурного развития парашютного спорта в Советском Союзе.

Уже в 1931 году прыжки с парашютом стали осваивать женщины. Одной из первых парашютисток была Лидия Кулешова. В 1933 году она участвовала в массовом десанте из 62 человек, который стал частью парада в первый День авиации СССР.

Современный вариант парашюта разработал российский инженер Глеб Котельников. В 1910 году он был зрителем на Всероссийском празднике воздухоплавания в Санкт-Петербурге. Во время показательных выступлений самолет, которым управлял известный летчик Лев Мацкевич, развалился в воздухе, и пилот погиб. Это трагическое событие побудило Котельникова создать средство эвакуации для авиаторов.

В 1911 году он спроектировал металлическую коробку с мощными пружинами и парашютом внутри, которая надевалась на спину как рюкзак. В экстренной ситуации человек дергал за кольцо, коробка открывалась и выбрасывала купол.

Свое изобретение Котельников назвал РК-1 (русский, Котельникова, первый) и попытался его запатентовать. В России у него это не получилось, однако разработку тепло приняли во Франции. После Первой мировой войны было создано еще несколько моделей РК, которые получили серьезные улучшения. Например, мягкий ранец и разделенные на две половины стропы.

В 1926 году Котельников передал все свои изобретения советскому руководству, и дальнейшим улучшением парашюта занялись инженеры конструкторских бюро.

День парашютиста в 2024 году — поздравления

Поздравить парашютиста с профессиональным праздником можно, приобщившись к его увлечению. Для этого необязательно прыгать самому, достаточно составить спортсмену компанию, понаблюдав за ним с земли. Также можно съездить со знакомым парашютистом в специализированный магазин и выбрать новое снаряжение или просто послушать, как человек рассказывает о небе и чувстве свободного падения.

Хорошим подарком для парашютиста будет сертификат на прыжок, полет на параплане или пробное занятие по кайтсерфингу (катание на доске с парашютом).

День парашютиста в 2024 году — мероприятия

В День парашютиста проходят различные шоу, показательные прыжки, мастер-классы и тренинги. Опытные спортсмены демонстрируют свое мастерство во всех парашютных дисциплинах, а новички получают возможность эффектно дебютировать. Для школьников и студентов организуют лекции о парашютном спорте и его истории.

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