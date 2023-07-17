Реклама
Прямой эфир
Общество
Хуснуллин сообщил о предварительном отсутствии повреждений опор Крымского моста
Экономика
Погранслужба Белоруссии сообщила о перехвате украинского беспилотника
Общество
Пострадавшую на Крымском мосту девочку перевезут в Москву
Мир
В КНДР назвали «лишь началом» запуск межконтинентальной ракеты
Общество
Автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме
Общество
В Херсонской области по сухопутному коридору в Крым усилят силы ПВО
Происшествия
Очевидцы сообщили о падении самолета в море в Краснодарском крае
Мир
Эрдоган заявил об интересе к российским самолетам для тушения лесных пожаров
Наука и техника
Правительство РФ подготовило концепцию развития отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года
Мир
В МИД РФ назвали «юридически ничтожным» решение Лондона о новых санкциях
Происшествия
Летевший из Казани в Минводы Boeing 738 экстренно сел из-за проблем с шасси
Мир
Власти Бразилии выступили против поставок оружия Киеву
Авто
В России начались продажи седана Hyundai Lafesta

В Твери запустили новый фонтан со светом и музыкой

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Новый световой фонтан с музыкальным сопровождением открыли на Соборной площади в Твери. Запуск был приурочен ко Дню города, который прошел в субботу, 16 июля.

Фонтан построили по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Он стал подарком от регионального правительства ко Дню России, пишут «Тверские ведомости».

Проектированием и строительство фонтана занималась компания «ФонтанГрад». Он облицован несколькими видами натурального гранита и оснащен 64 вертикальными струями с независимым управлением. Центральная пенная струя может подниматься вверх на 10 м. В подсветке задействовано 138 лучей.

Ранее в июле сообщалось, что в Москве после проведения работ по благоустройству заработали несколько новых фонтанов и ряд отремонтированных. Так, впервые заработал небольшой фонтан в парке «Покровское-Стрешнево».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023