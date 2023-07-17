В Твери запустили новый фонтан со светом и музыкой

Новый световой фонтан с музыкальным сопровождением открыли на Соборной площади в Твери. Запуск был приурочен ко Дню города, который прошел в субботу, 16 июля.

Фонтан построили по инициативе губернатора Тверской области Игоря Рудени. Он стал подарком от регионального правительства ко Дню России, пишут «Тверские ведомости».

Проектированием и строительство фонтана занималась компания «ФонтанГрад». Он облицован несколькими видами натурального гранита и оснащен 64 вертикальными струями с независимым управлением. Центральная пенная струя может подниматься вверх на 10 м. В подсветке задействовано 138 лучей.

Ранее в июле сообщалось, что в Москве после проведения работ по благоустройству заработали несколько новых фонтанов и ряд отремонтированных. Так, впервые заработал небольшой фонтан в парке «Покровское-Стрешнево».