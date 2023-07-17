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В России стартует чемпионат креативных идей для развития медиабизнеса в стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Холдинг «Национальная Медиа Группа» (НМГ) объявил о старте кейс-чемпионата «Создатели». Он призван развить отрасль медиа и развлечений в России. Чемпионат пройдет в онлайн-формате. Участвовать могут студенты и молодые специалисты немедийных специальностей со всей страны, сообщили в пресс-службе медиакомпании 17 июля.

Впервые в медиаиндустрии авторами идей и проектов могут стать те, кто не работает в креативных индустриях и не имеет профильного образования.

«Через кейс-чемпионат мы хотим привлечь к сотворчеству не только специалистов индустрии, но и всех тех, кому интересно поменять мир. У нас в стране очень много талантов. Мы хотим строить завтрашний день российской медиаиндустрии вместе с нашими зрителями, создавать возможности для появления новых креативных идей и проектов и наполнять правильными смыслами российский контент», — рассказала о проекте генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

В течение нескольких недель молодые люди при поддержке лучших экспертов НМГ раскроют свой творческий потенциал, научатся работать с медийными форматами и придавать форму своим идеям.

Во время отбора участники смогут предложить свои идеи и проявить себя в двух секциях: «Контент завтрашнего дня» и «Большая идея».

Отбор пройдет в несколько этапов с возможностью развития проектов при поддержке экспертов. Решения и идеи участники представят в финале, который пройдет 8 сентября. В экспертное жюри войдут топ-менеджеры НМГ.

Победители чемпионата получат сертификаты номиналом по 100 тыс. рублей каждый. Финалисты, занявшие 2-е и 3-е место, получат сертификаты по 35 тыс. и 20 тыс. рублей. Также они смогут поучаствовать в съемках шоу или других форматах в периметре телеканалов НМГ и лично посетят фабрику медиа НМГ.

Кейс-чемпионат — это первый проект в рамках новой единой творческой платформы «Создатели» от НМГ.

Принять участие можно в составе команды от 3 до 5 человек или самостоятельно: в таком случае команду сформируют организаторы.

Возраст претендентов не должен превышать 25 лет. Также они не должны учиться или работать в учебных заведениях либо организациях, которые имеют отношение к медиабизнесу и креативным индустриям.

Подать заявку можно с 17 июля по 13 августа на сайте http://sozdateli.nmg.ru/.

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