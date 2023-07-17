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Анимационные фильмы по сказкам народов РФ снимут в Ульяновске

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В Ульяновске лаборатория анимации «Лимонад» реализует проект «Хоровод народных сказок», в рамках которого будет снимать фильмы с использованием детской анимации. Сюжеты создатели возьмут из национальных сказок на четырех языках: азербайджанском, армянском, узбекском и таджикском.

Как рассказала ulpravda.ru куратор проекта Ольга Яровая, он представляет собой создание восьми национальных фильмов-сказок на национальных языках. Они будут записаны представителями национальных автономий на национальном языке и дополнены субтитрами на русском языке.

Изюминкой фильмов станет анимация. Ее сделают перекладной рисованной, компьютерной и песочной. Помогать в создании фильмов будут дети, которые создадут песочные рисунки.

Первой из цикла станет азербайджанская «Сказка о соловье», рассказывающая о птице, жившей в золотой клетке и мечтавшей о свободе.

Присоединиться к проекту может любой желающий. Ранее проект стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидий из регионального бюджета. Фильмы покажут в сентябре.

Ранее, в начале октября, сообщалось, что в российский прокат в 2023 году ожидается выход не менее 63 картин, снятых при поддержке Минкультуры РФ. Так, в первом полугодии 2023 года в прокат вышло уже 40 фильмов, созданных при государственной поддержке, до конца года ожидается выход в прокат еще не менее 23 картин.

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