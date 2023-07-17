Правительство РФ подготовило концепцию развития отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года

Правительство России подготовило концепцию развития отрасли квантовых коммуникаций до 2030 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 17 июля на оперативном совещании со своими заместителями.

Он отметил, что подобные технологии применяются для создания и эксплуатации надежных сетей связи.

«Такие каналы нужны как в системе государственного управления, так и для обеспечения безопасной передачи значимых для граждан и для бизнеса сведений», — указал Мишустин.

Квантовые коммуникации — это технология кодирования и передачи данных в квантовых состояниях фотонов. Технология позволяет передавать данные на большие расстояния абсолютно защищенным образом — это и есть основное преимущество разработки.

13 июля президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». В своей речи глава государства в числе прочего предложил подготовить национальный проект по экономике данных.

Предполагается, что нацпроект должен отвечать за сбор данных, развитие систем связи, суверенную инфраструктуру для хранения данных в стране, отечественные облачные и вычислительные решения и безопасность данных и продолжение работы над технологиями квантовых коммуникаций и квантового шифрования.