«Волжский Артек» в Самаре отреставрируют за 2,7 млн рублей

В Самаре лагерь «Волжский Артек» ждет ремонт. Власти города ищут подрядчика, который выполнит ремонт кровли обеденного зала и творческих мастерских, а также приведет в порядок навес над верандой лагеря.

За эти работы городская администрация планирует заплатить 2,7 млн рублей. Их должны начать не позднее 29 августа, а завершить — не позднее 15 октября. Итоги торгов станут известны 7 августа, пишет НИА «Самара» со ссылкой на портал «Сити Траффик».

Ранее сообщалось, что в Самарской области проведут масштабную кампанию по замене лифтов. Местные жители пожаловались губернатору Дмитрию Азарову на неработающие лифты в некоторых больницах и поликлиниках. Это затрудняет получение медицинской помощи пожилыми и маломобильными гражданами, а в некоторых случаях делает это невозможным.