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Экономика
Новые банкноты номиналом 100 рублей скоро появятся в Московском регионе

Новые банкноты номиналом 100 рублей скоро появятся в Московском регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Новые банкноты номиналом 100 рублей в скором времени появятся в Московском регионе, сообщил в понедельник, 17 июля, Центробанк России.

«Их дизайн отличается от купюр образца 1997 года. И они имеют более усовершенствованную защиту», — рассказали в ЦБ ТАСС.

В других регионах России модернизированные банкноты уже начали распространять.

Регулятор дополнил, что основными цветами являются оливковый и оранжевый. В нижней правой части лицевой стороны купюры находится QR-код, благодаря которому можно перейти на страницу сайта Банка России с описанием защитных признаков банкноты. Купюра изготовлена на хлопковой бумаге белого цвета, в нее внедрены защитные волокна двух типов — цветные с чередующимися участками красного и синего цветов и волокна серого цвета.

«Менее защищенной банкнота не станет»
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Новая купюра номиналом 100 рублей была представлена заместителем председателя регулятора Сергеем Беловым 30 июня прошлого года. На лицевой стороне изображена Москва. Среди напечатанных на банкноте объектов: Спасская башня Московского Кремля, парк Зарядье, Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьевых горах. На обороте — мемориал в Ржеве.

Сообщалось, что к 2026 году новые купюры заметно вытеснят устаревшие.

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