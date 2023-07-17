Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве
Актриса Ольга Шувалова госпитализирована в Москве. По словам источника «Известий», она находится в отделении токсикологии.
37-летняя артистка попала в больницу накануне вечером, 16 июля. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
Шувалова сыграла одну из главных ролей в фильме «Все умрут, а я останусь», а также снималась в сериалах «Улица разбитых фонарей» и «Cпецназ», передает НСН.
Ранее, 14 июля, к врачам обратилась народная артистка России Татьяна Васильева. На следующий день ей стало лучше, сообщил директор актрисы, пишет Life.Ru.