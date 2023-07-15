Директор актрисы Татьяны Васильевой рассказала о ее самочувствии

Народной артистке России, актрисе театра и кино Татьяне Васильевой, которая накануне обращалась в клинику из-за плохого самочувствия, стало уже лучше. Об этом сообщила 15 июля ее директор.

«Все в порядке», — прокомментировала ТАСС собеседница на вопрос о самочувствии актрисы.

При этом директор отказалась уточнять, находится ли Васильева еще в клинике или же ее уже выписали.

О том, что Васильеву госпитализировали с гипертонией, источник «Известий» сообщил накануне.

Актриса почувствовала себя плохо ночью, находясь у себя дома. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

Позже в тот же день Васильева в беседе с «Газета.Ru» подтвердила информацию о своей госпитализации и отметила, что уже чувствует себя хорошо. При этом она добавила, что находится дома — врачи сделали ей укол и отпустили.