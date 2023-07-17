Керченская паромная переправа работает в штатном режиме

Керченская паромная переправа после ЧП на Крымском мосту продолжает работу в штатном режиме. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Николай Аксенов в понедельник, 17 июля.

«В первую очередь идет погрузка тех автомобилей, которые ожидали своей очереди еще со вчерашнего вечера. Ажиотажа или паники нет, все с пониманием относятся к сложившейся ситуации», — отметил корреспондент.

Днем ранее, главное управление МЧС по Крыму сообщило, что работа Керченской паромной переправы приостановлена.

Причина и сроки возобновления работы не уточнялись.

Паромная переправа в Керчи в настоящее время используется для транзита грузового транспорта, так как его движение по Крымскому мосту запрещено после теракта 8 октября 2022 года.