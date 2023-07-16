В Крыму приостановлена работа Керченской паромной переправы

Работа Керченской паромной переправы вечером в воскресенье, 16 июля, приостановлена. Об этом сообщает главное управление МЧС по Крыму.

Причина и сроки возобновления работы не уточняются.

Паромная переправа в Керчи в настоящее время используется для транзита грузового транспорта, так как его движение по Крымскому мосту запрещено после теракта 8 октября 2022 года.

До этого работа Керченской паромной переправы приостанавливалась 10 июля. Как сообщала с места событий корреспондент «Известий» Вероника Котькова, это было сделано из-за штормового ветра, в связи с чем водители грузовиков были вынуждены ждать улучшения погодных условий.