На Украине сообщили о повреждении промышленного предприятия в Харькове

В Харькове повреждено промышленное предприятие из-за вчерашних взрывов в городе. Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов 17 июля.

Известно, что предприятие расположено в Основянском районе.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.